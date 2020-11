Boscaglia: “Tutto sulle condizioni di Palazzi. Dato il massimo, dobbiamo continuare così”

Parola a Roberto Boscaglia.

Diversi i temi trattati dal tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Paganese, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”: dalle condizioni di Andrea Palazzi, costretto a lasciare anzitempo il campo, al momento della compagine siciliana. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Palazzi? Ha sentito un affaticamento così come Corrado, speriamo non sia nulla di grave. Stiamo recuperando gli altri nella speranza che non siano infortuni seri, in quel caso abbiamo i calciatori per sostituirli. Gol su azione? Prima o poi dovevano arrivare, quando abbiamo forze in campo facciamo qualcosa di importante. Il primo tempo è stato strepitoso, nella ripresa abbiamo messo in campo altre armi che sono imprescindibili per questo campionato”, ha spiegato.

“Gruppo sempre più compatto? Lo è sempre stato, non avendo fatto inizialmente risultati chiaramente si vociferava di più. Questa è una delle componenti più importanti per poi, andare in campo e fare risultati positivi, il gruppo mi sta dando grandi soddisfazioni. Alla fine della gara eravamo una squadra molto giovane in avanti, potevamo tenere più palla in avanti e non essere troppo precipitosi. Ai ragazzi non rimprovero nulla perché hanno dato il massimo per portare a casa la prima vittoria casalinga. La continuità c’è stata, non parlerei però solo di gioco ma anche di carattere. Stiamo facendo dei passi in avanti, c’è tanto da lavorare anche per rimettere in linea i calciatori che sono stati tanto fuori. Dobbiamo solo continuare così”, ha proseguito Boscaglia.