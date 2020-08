Boscaglia: “Saraniti e Valente mi piacciono. Obiettivo playoff? Ecco come affronteremo la Serie C”

E’ il giorno della presentazione di Roberto Boscaglia.

Il tecnico siciliano – reduce dall’esperienza alla Virtus Entella – ha accettato la corte del Palermo dopo intense settimane di incontri e trattative. Accordatosi con il club sulla base di un contratto biennale, l’allenatore gelese avrà il compito di guidare la compagine rosanero nel corso della prossima stagione di Serie C, con l’obiettivo di puntare in maniera decisa alla promozione in Serie B. Rivelatosi negli anni un vero esperto della categoria, Boscaglia avrà un ruolo centrale all’interno del progetto palermitano, soprattutto in ottica calciomercato: il duo dirigenziale Castagnini-Sagramola, infatti, cercherà di allestire un organico perfettamente in linea con il verbo calcistico del neo tecnico del Palermo, seguendo per quanto possibile le sue indicazioni relativamente alle caratteristiche dei nuovi innesti.

Di seguito le parole di Roberto Boscaglia nel corso della conferenza stampa di presentazione allo Stadio Renzo Barbera:

“Saraniti e Valente sono due giocatori che a me piacciono, funzionali a quello che è il nostro progetto tecnico e direi che li conosco abbastanza bene. Tutto quello che dovevo dire l’ho detto a Sagramola e Castagnini e penso che sotto questo punti di vista i responsabili siano loro, quindi credo che non ci sia nessun tipo di problema. Il non aver parlato con Mirri e Di Piazza non ha inciso per nulla. Mi sembrava opportuno fare quella dichiarazione dopo il termine del campionato con l’Entella, per rispetto nei riguardi di una società che mi ha voluto bene. Ritiro che inizierà senza la squadra al completo? Sapevamo che poteva succedere questo, una squadra che ha bisogno di alcuni innesti importanti che non si comprano come quando vai al mercato. Dobbiamo capire che i giocatori che arriveranno qui devono avere determinate caratteristiche, ci può stare che la squadra si completi durante il ritiro o magari anche dopo. Obiettivo play-off? Credo che se un allenatore pensa in questo modo hai già perso in partenza, devi pensare partita per partita da quando inizierà la stagione. Dobbiamo guardare domenica dopo domenica, pensare a vincere le partite. Cerchiamo di fare gol e vincere le partite, se pensiamo ad altro rischiamo solo di disperdere le energie“.