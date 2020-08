Boscaglia: “Ringrazio tutti per l’accoglienza, felice di essere al Palermo. Fortuna e calendario favorevole…”

Giornata di presentazione in casa Palermo.

Dopo intense settimane di trattative, la dirigenza del club rosanero ha finalmente trovato l’intesa con Roberto Boscaglia per guidare la compagine di Viale del Fante al prossimo campionato di Serie C. Il tecnico nativo di Gela – liberatosi in settimana dal contratto che lo legava alla Virtus Entella – ha firmato un accordo che lo legherà alla società del patron Dario Mirri fino a giugno 2022.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal neo tecnico del Palermo nella conferenza stampa di presentazione allo Stadio Renzo Barbera: “Sono felice di essere qui e ringrazio tutti per l’accoglienza, il Palermo rappresenta una squadra di livello. Dovremo dare il 100% per riuscire a fare grandi cose, siamo qui e iniziamo quest’avventura con grandi propositi, consapevoli del fatto che sarà una stagione davvero ostica. Penso che la cosa più importante per vincere siano i giocatori e la società, una società forte che appoggi lo staff tecnico e a sua volta chiaramente i calciatori forti – ha proseguito Boscaglia – . Ho la fortuna di conoscere la dirigenza rosanero che sa come lavoro, ci sono tante altre piccole cose che sembrano piccolissime ma che alla fine saranno decisive. La fortuna nei momenti particolari e un calendario favorevole perché lo stesso diventa determinante nel corso di una stagione. Queste piccole cose possono portati quei 5 o 6 punti che magari fanno la differenza“.