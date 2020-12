Boscaglia: “Partita compromessa nel primo tempo, vi dico cosa non mi è piaciuto”

Due a zero. E’ questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio “Pino Zaccheria”.

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Foggia, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C.

“È stata una partita compromessa nel primo tempo, abbiamo affrontato una squadra molto aggressiva che sa giocare un buon calcio. Abbiamo tenuto botta, ma abbiamo preso gol in maniera assurda e quindi non mi sono piaciute tante cose: errori banali sulle loro reti. Abbiamo avuto una grande occasione per il pareggio, abbiamo regalato un tempo. Non era semplice anche a causa delle condizioni del terreno, ci siamo esposti troppo al contropiede – ha dichiarato Boscaglia -. Non sono soddisfatto. E’ una partita diversa dalle altre ma serve sapersi adattare alle gare. Il primo gol è colpa nostra, abbiamo quasi sempre giocato ogni tre giorni e abbiamo lavorato poco su determinate situazioni e quindi capita che qualcosa inizia a mancare. Adesso iniziano le settimane tipo, oggi però non si parla solo di tattica ma dovevamo essere più lucidi su alcuni frangenti. Il Foggia è una squadra esperta che ha saputo gestire la gara. Questi errori li fanno anche squadre esperte, sono cose che succedono non solo a noi ma anche in categorie superiori. Devo soffermarsi sull’atteggiamento che nel primo tempo è mancato con tutte le attenuanti del caso, voglio vedere una squadra che abbia più mentalità e aggressività. Dobbiamo fare presto a imparare certe cose”.