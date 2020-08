Boscaglia: “Non c’è un credo calcistico che mi caratterizza, serve duttilità. Voglio vincere perché…”

Al via la presentazione del neo tecnico del Palermo Roberto Boscaglia.

Settimane fatte di lunghe attese hanno caratterizzato la ricerca dell’allenatore giusto per guidare la compagine rosanero al prossimo campionato di Serie C. Con la fumata bianca arrivata durante la scorsa settimana, Renzo Castagnini e Rinaldo Sagramola hanno finalmente sciolto il nodo legato alla guida tecnica, cocnludendo la trattativa con il tecnico gelese sulla base di un contratto biennale. Risolto il rebus allenatore, dunque, il Palermo è pronto a ripartire, e presto partirà in ritiro per iniziare la preparazione alla prossima stagione, durante la quale l’obiettivo sarà raggiungere quantomeno la zona playoff.

Nella giornata odierna si è intanto tenuta la conferenza stampa per la presentazione del nuovo allenatore, Roberto Boscaglia, che ha affrontato la tematica del modulo che potrebbe utilizzare durante la stagione: “All’Entella ho giocato 4-3-1-2 perché in rosa c’erano tre trequartisti e ci siamo adattati. Non c’è un credo calcistico che mi caratterizza, la fisionomia che vogliamo dare è diversa da questa. La squadra deve essere duttile e pronta al cambiamento qualora serva per necessità. Il contratto biennale fa capire quello che è il programma della società, rendiamoci conto che non giocheremo da soli e anche gli avversari si stanno attrezzando. Io voglio vincere le partite, perché quando non vinco sto male“.