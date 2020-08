Boscaglia: “L’allenatore è leader della squadra, in Serie C servirà rabbia ed energia. Tifosi allo stadio? Vi dico la mia”

Al via l’attesissimo Boscaglia-day.

Il Palermo ha finalmente trovato l’accordo con Roberto Boscaglia, che guiderà la formazione rosanero nel prossimo campionato di Serie C. Il duo dirigenziale composto da Sagramola e Castagnini è riuscito a regalare alla piazza palermitana il tecnico gelese, fin dall’inizio in cima alla lista delle preferenze del club. Artefice di un calcio equilibrato e propositivo, Boscaglia predilige sotto l’aspetto tattico utilizzare prevalentemente il 4-3-1-2, senza disdegnare all’occorrenza l’utilizzo di sistemi di gioco alternativi come il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1.

Di seguito le dichiarazioni di Roberto Boscaglia nella conferenza stampa di presentazione allo Stadio Renzo Barbera: “Tempi? Siamo abbastanza tranquilli, ho uno staff importante e inizieremo una prima fase di rodaggio per capire la condizione di tutti quanti. Poi si andrà a lavorare sui veri lavori che dovremo fare: dall’aerobica alla velocità. C’è un mese e qualche giorno prima di iniziare, abbiamo del tempo e quindi sono tranquillo. Non mi sono confrontato con elementi della squadra, devo ancora conoscere il gruppo – ha affermato Boscaglia – . La leadership i giocatori devono guadagnarsela, dobbiamo accompagnare i giovani alla crescita. Il vero leader deve essere l’allenatore altrimenti può accadere un pasticcio. A Trapani e Chiavari sono stati due campionati diversi: in granata abbiamo gettato via una stagione all’ultima partita e in biancazzurro non siamo stati ripescati. La stagione successiva sia in un caso che nell’altro abbiamo vinto il campionato e ottenuto la promozione in Serie B. Il comune denominatore è l’energia e la rabbia che abbiamo trasformato in grinta. Tifosi allo stadio? Nessuno può fare nulla, la nostra è una tifoseria spaziale e se non dovesse esserci ci mancherà tantissimo. Sarà così per tutti, dobbiamo dare fondo alle nostre energie e alle motivazioni intrinseche”.