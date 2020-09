Boscaglia: “Kanoute ok, arriverà Rauti e non solo. Manca il bomber da 20 gol? Ho la mia idea”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Teramo, valida per la prima giornata del campionato di Serie C, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Bonolis” (fischio d’inizio alle ore 15). Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Non è arrivato il bomber? Per prendere un giocatore con quelle caratteristiche bisogna spendere una barca di soldi e non è detto che un giocatore che l’anno scorso ha fatto 18-20 gol si ripeta. Abbiamo bisogno di giocatori con determinate caratteristiche senza sovraffollare un reparto già ampio, ci sarà un altro arrivo tra oggi e domani (Rauti, ndr). Chi è il calciatore che ha fatto tante reti nel corso della scorsa stagione e può confermarsi anche quest’anno? Difficile da dire. Kanoute ha caratteristiche importanti, è veloce e può mettere in difficoltà le difese avversarie. Saraniti può darci una mano. Oggi se vado a guardare i calciatori che ci sono sul mercato non vedo bomber da venti reti”, ha spiegato Boscaglia.

MERCATO – “Mercato? Abbiamo preso Kanoute, Odjer, Somma e a breve arriverà Rauti. Ma credo che arriverà anche un quinto calciatore. Bisogna anche considerare il budget a disposizione, parlerò con la società qualora servisse un altro innesto. Il Palermo deve andare in campo per vincere. Non dirò quale giocatore arriverà e in quale reparto. Vedremo cosa accadrà da qui alla fine del calciomercato, ma abbiamo qualche problema numerico in mezzo al campo. Dobbiamo restare concentrati sulla partita, una partita troppo importante e fondamentale per il nostro futuro. Vorrei non parlare di mercato”, ha concluso.