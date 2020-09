Boscaglia: “Il Teramo ha un vantaggio, dobbiamo stare attenti. Tutto sul ruolo di Silipo”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Teramo-Palermo, match valido per la prima giornata del campionato di Serie C.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Palermo Roberto Boscaglia, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani pomeriggio allo Stadio “Bonolis”: dalle qualità e caratteristiche di Andrea Silipo, al momento della compagine abruzzese, reduce dalla vittoria in Coppa Italia conquistata ai danni del Piacenza.

“Sto puntando su tutti quanti e non solo su Silipo, dobbiamo essere bravi a far integrare i nuovi nel giro di poco tempo. Silipo è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti e probabilmente lo impiegherò da esterno: può dare il meglio di sé quando parte dalla zona esterna del campo. Il Teramo è una squadra che ha fatto delle amichevoli: questo è un punto a loro vantaggio. Una squadra ben allenata che ha delle caratteristiche importanti. Bisogna stare molto attenti, sanno lavorare molto bene in verticale e sanno ripartire bene. Dobbiamo lasciargli poco campo a disposizione, ho avuto una buona impressione”, ha concluso.