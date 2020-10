Boscaglia: “Floriano out? Vi spiego. Partita diversa da quella di Terni”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro l’Avellino, valido per quarta giornata del campionato di Serie C – Girone C: il coach ex Trapani ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra fra le mura del “Renzo Barbera”.

“Non possiamo paragonare la partita di Terni con questa perché abbiamo dovuto cambiare diversi interpreti, da Doda a Marconi. I ragazzi hanno fatto quello che hanno potuto contro una squadra esperta e forte, noi abbiamo avuto due occasioni che non abbiamo concretizzato al contrario dell’Avellino. Abbiamo avuto un po’ di frenesia sul primo gol, il secondo gol ti mette in angoscia nel momento in cui stai provando a recuperare il risultato – ha spiegato Boscaglia -. Abbiamo cercato di cambiare sistema senza risultati, la squadra sta cercando la giusta forma e i gusti meccanismi e purtroppo queste sono partite che ci possono stare. Floriano out? Un grandissimo dispiacere che non abbia giocato, ci darà una grande mano ma inserirlo in questo modulo diventerebbe problematico. Sicuramente cambieremo e avremo modo di far giocare anche Roberto”.