Boscaglia: “Dedichiamo la vittoria alla piccola Marta. La mia su Somma, Silipo e Almici”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Monopoli, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera” e valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un successo, quello conquistato dalla compagine rosanero dopo il passo falso con la Turris, che permette ai siciliani di entrare in zona playoff. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Somma titolare? Dobbiamo rischiare, serve inserire in partita giocatori che provengono da infortuni o Covid Lo abbiamo fatto sia con Silipo, sia con Luperini e Somma. I tre sotto osservazione a livello fisico. Episodio Somma? Non ha voluto rilanciare con il sinistro e ha dato una palla lunga a Pelagotti. Ha sbagliato ma Alberto è stato bravo ad arrivarci. Silipo è un ragazzo giovane che dobbiamo mettere in campo, così lui inizia a capire cosa significa giocare con i professionisti. Ha bisogno di minutaggio e quindi deve farsi un po’ le ossa. Almici è un giocatore importante e sappiamo cosa ci può dare, alla fine era anche sfinito. Dedichiamo la vittoria alla piccola Marta e alla sua famiglia, sappiamo che era una tifosa del Palermo e quindi vogliamo che questo successo sia per lei. Siamo vicini alla famiglia”.