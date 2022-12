Boscaglia: “Corini cerca un’identità. Vi spiego quali sono i problemi del Palermo”

“ La problematica del Palermo , a mio avviso, nasce dal fatto che la squadra sia stata costruita gli ultimi giorni di mercato . Rispetto alla passata stagione, il gruppo ha dovuto affrontare la nuova categoria con società e allenatore diversi, oltre ai vari acquisti effettuati. Se poi guardiamo ai nuovi innesti, non possiamo che apprezzarne il valore. Giocatori che hanno esperienza in questa categoria, qualcuno l’ha già vinta. Il problema è che fondere tante nuove personalità non è facile e necessita tempo. Il Palermo ha bisogno di tempo".

Chiosa con un excursus generale sul campionato di Serie B: “Fin qui ho visto il solito campionato cadetto. Tanto equilibrio in classifica e molta imprevedibilità nel corso delle gare. Come al solito ci sono tante squadre che guardano alla vetta. Ancora non sono uscite tutte ma, alla lunga, emergeranno. Diverse squadre attualmente non stanno lottando per gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, ma il tempo rimetterà ogni cosa al suo posto. Tatticamente ho visto cose molto interessanti. Gli allenatori bravi sono aumentati sensibilmente. In generale, però, è tutto il movimento ad esser cresciuto. Vediamo infatti tanti giocatori dalla Serie A scendere in B. Ci sono piazze troppo importanti: Reggina, Bari, Parma, Cagliari, Genoa, il mio Brescia. Attualmente non c’è una squadra che stia dominando il campionato. C’è il Frosinone che sta facendo buone cose, ma nel giro di pochi punti ci sono troppe squadre. Campionato difficilissimo.”