Boscaglia: “C’è rammarico, tutto sulle mie scelte. Dovevamo essere più lucidi”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Vibonese, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio “Luigi Razza”, ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Noi abbiamo creato quattro palle-gol nitide, abbiamo tenuto sempre noi il pallino del gioco in mano e purtroppo siamo stati troppo precipitosi nella parte finale dell’azione. E’ una partita che ci lascia grande rammarico, ma dobbiamo continuare con questo spirito e provare a vincere le gare fino all’ultimo come oggi – ha spiegato Boscaglia -. La Vibonese ha sempre creato tanto anche contro le prime tre delle classe e oggi invece solo una, oggi dovevamo essere più lucidi con il possesso palla. Tutte le squadre hanno tanto da registrare, anche noi abbiamo una rosa totalmente nuova. Si deve lavorare con qualità, bisogna fare le cose affinché la squadra possa migliorare sotto ogni aspetto, sia offensivo che difensivo. Soddisfatto per le scelte iniziali? Le scelte si fanno senza senno di poi, ho deciso per quella formazione dopo aver visto tantissimi aspetti. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, non abbiamo fatto calciare quasi mai in porta la Vibonese”.