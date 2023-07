Bologna-Palermo, Motta: “Palermo buona squadra. Bernardeschi? Rispondo così”

“Il ritiro è stato buono aldilà del gioco, delle cose che abbiamo fatto bene, dobbiamo migliorare la costruzione. Mi è piaciuto lo spirito, l’aiutarsi, abbiamo lavorato bene ogni giorno. Analizzeremo dopo la prestazione, guarderemo un video. Dobbiamo migliorare, tutto sommato hanno fatto bene entrambe le squadre ci é mancata un po’ di forza in attacco per chiudere la partita. Sono contento per il gol di Barrow. Il Palermo è una buona squadra, ha fatto una buona gara, abbiamo avuto difficoltà a superare la prima pressione e arrivare forte in attacco. Voglio avere il prima possibile i giocatori che mancano. Mi è piaciuto lo spirito del gruppo, il lavoro, la squadra si è allenata sempre al massimo. Bernardeschi? Al di là dei nomi, mi concentro su chi ho a disposizione. Questa maglia deve essere per tutti un privilegio, chi arriverà deve sposare la nostra filosofia di gioco e di lavoro. Rinnovo? Abbiamo ancora tempo, adesso ci sono altre priorità”.