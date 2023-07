Ecco dove seguire in differita la partita tra Bologna e Palermo, in programma alle ore 18:00 a Rovereto.

E' il giorno di Bologna-Palermo . Alle ore 18:00, allo stadio Quercia di Rovereto , la squadra di Eugenio Corini affronterà la compagine rossoblù guidata da Thiago Motta. Per i rosanero si tratta del terzo test pre-campionato dopo il 12-0 rifilato alla rappresentativa locale, la Bassa Anaunia e la sconfitta rimediata lo scorso 19 luglio contro la Virtus Verona . Per il Bologna , invece, sarà la seconda amichevole dopo il 13-0 con il Rio Pusteria, formazione dilettantistica.

I tifosi potranno seguire la partita in diretta streaming gratuitamente su BFC TV, la televisione ufficiale dei rossoblù, visibile sul sito ufficiale dei falsinei, sulla pagina Youtube e su quella Facebook del club emiliano. Ma non solo, il match sarà trasmesso integralmente in differita, a partire dalle ore 21:00, su Sestarete TV, canale 81 del digitale terrestre.