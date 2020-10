Bisceglie-Palermo, Bucaro: “Ecco che match mi aspetto, cercheremo di non farli sbloccare”

Parola a Giovanni Bucaro.

Il tecnico del Bisceglie, alla vigilia dalla sfida contro il Palermo, in programma alle ore 15 allo Stadio “Gustavo Ventura”, si è espresso in merito al momento della sua squadra, reduce dalla vittoria in rimonta conquistata mercoledì pomeriggio in casa del Foggia. “A Foggia abbiamo speso tanto di fisico e di testa, ma cercheremo di fare una gara gagliarda”, sono state le sue parole.

“Giocare ogni tre giorni è pesante, mi aspetto una squadra che darà in campo anima, entusiasmo e voglia. E’ normale che giocare contro la squadra della propria città sia emozionante, ma sono il tecnico del Bisceglie e devo preparare al meglio la squadra – ha proseguito il coach originario di Palermo -. Sarà una gara più impegnativa rispetto a quella di mercoledì scorso, ma cercheremo di arginare questo squadrone che arriverà”.

“Il Palermo è una delle squadre più importanti del girone e punterà a vincere il campionato. Hanno una squadra molto forte, con doppioni in ogni ruolo. Faranno un campionato di alto livello, per me il Palermo lotterà insieme ad altre quattro-cinque squadre per il primo posto. Ci stiamo allenando per migliorare tutte le situazioni, il fatto di giocare ogni tre giorni non è semplice, ma stiamo cercando di correggere gli errori e di poter disputare una buona gara. Sappiamo inoltre che il Palermo non ha segnato gol, abbiamo visto le gare che ha giocato la squadra rosanero in cui ha avuto tante occasioni non concretizzate. Cercheremo di non farli sbloccare”, ha concluso Bucaro.