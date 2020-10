Bisceglie-Palermo, Bucaro contro Boscaglia: al “Ventura” sfida tra tecnici made in Sicily

“Boscaglia contro Bucaro: sfida tra tecnici made in Sicily”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, che punta i riflettori sul match tra Bisceglie e Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Gustavo Ventura”. Roberto Boscaglia, nativo di Gela, e Giovanni Bucaro, originario di Palermo, si affronteranno per la prima volta in occasione della sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C – Girone C. I due allenatori sono alla guida di due squadre neopromosse, “ma al di là della storia recente è l’ambizione e il blasone che tendono apparentemente a tenere distanti le due squadre”, si legge.

Eppure, c’è un elemento che accomuna Boscaglia e Bucaro: la panchina rosanero. Sì, perché Bucaro, la scorsa stagione, è stato ad un passo dal Palermo. Poi, la scelta della società di affidare la guida tecnica della prima squadra a Rosario Pergolizzi. Inoltre, “il modo in cui arrivano i tecnici alla sfida del ‘Gustavo Ventura’ è decisamente diverso”, prosegue il noto quotidiano. Se il Palermo è reduce da una brutta sconfitta maturata domenica contro l’Avellino fra le mura del “Renzo Barbera”, la compagine pugliese ieri pomeriggio ha battuto in rimonta il Foggia, lasciando al Palermo “il triste primato di non essere ancora riuscito a segnare un gol in campionato”. Il Bisceglie allo “Zaccheria” ne ha messi a segno ben tre. Tuttavia, “ad accomunare le due formazioni c’è qualche disattenzione in difesa”.

NUMERI – Pur essendo quasi coetanei, Boscaglia a differenza di Bucaro ha già 400 panchine da professionista. Dalla parte del coach ex Trapani anche il rendimento nei vari campionati: su 355 partite ne ha vinte 139, pareggiate 105 e perse 111; Bucaro su 151 ne ha vinte 61, pareggiate 31 e perse 59.