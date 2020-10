Bisceglie-Palermo, Bucaro cerca un’altra impresa: i dubbi e le scelte del tecnico per la sfida del “Ventura”

“Il palermitano Bucaro cerca un’altra impresa”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che punta i riflettori sulla sfida in programma alle ore 15 allo Stadio “Gustavo Ventura”. Reduci dalla vittoria conquistata in rimonta in casa del Foggia, “la voglia, in casa nerazzurra, è quella di provare a concedere il bis”.

In occasione del match contro il Palermo, il tecnico Giovanni Bucaro, palermitano doc, si affiderà ancora una volta al 4-3-3. Diversi i ballottaggi in tutti i reparti. Considerata l’assenza del neo acquisto Altobello causa squalifica, al centro della difesa sarà confermata la coppia composta da Vona e dal palermitano Priola, mentre, rispetto alla partita dello “Zaccheria”, potrebbero cambiare i terzini, con Pelliccia e Tarantino in vantaggio su Giron e De Marino. In mezzo al campo, agiranno certamente Cittadino e Maimone; al loro fianco, invece, la lotta sembra serratissima: chi potrebbe giocare dal primo minuto è il giovanissimo Ferrante, con Cigliano e Zagaria pronti a subentrare. In avanti, infine, spazio a Rocco e Vitale, con Padulano e Mansour che si contenderanno l’ultima maglia da titolare. Sartore sarà nuovamente utilizzato a partita in corso.

LA PROBABILE FORMAZIONE:

BISCEGLIE (4-3-3): Spurio; Pelliccia, Priola, Vano, Tarantino; Maimone, Cittadino, Ferrante; Vitale, Rocco, Mansour. All.: Giovanni Bucaro.

A disposizione: Russo, Sapri, Giron, De Marino, Laraspata, Zagaria, Cigliano, Lauria, Manfrellotti, Musso, Padulano, Sartore.

Squalificato: Altobello.