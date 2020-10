Bisceglie, Bucaro: “Palermo? Squadra costruita per vincere il campionato, sono certo di una cosa”

Tre a uno. È questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio fra le mura dello “Zaccheria”.

Una vittoria, quella conquistata dal Bisceglie ai danni del Foggia, centrata grazie alle reti messe a segno da Cittadino (doppietta per lui) e da Rocco. Un successo in rimonta dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Curcio, rimasti in dieci nel primo tempo per il rosso a Gavazzi. Primi tre punti, dunque, per la compagine nerazzurra che, domenica pomeriggio, affronterà il Palermo di Roberto Boscaglia allo Stadio “Gustavo Ventura”.

“Al di là della vittoria abbiamo disputato un’ottima gara. Nel computo dei 90’ ritengo che il verdetto sia meritato, anche se non nego che siamo stati un po’ agevolati dalla superiorità per il rosso a Gavazzi. Soprattutto nella ripresa la squadra si è espressa molto bene sotto il profilo della manovra, a tal punto che abbiamo più volte sfiorato la terza rete, poi realizzata a tempo scaduto”. Lo ha dichiarato il tecnico del Bisceglie, Giovanni Bucaro, al termine del match.

TRE PUNTI – “Sono tre punti che fortificano una mia convinzione, vale a dire che con la voglia ed il cuore possiamo ottenere risultati talvolta sulla carta insperati. I cambi? Si sono rivelati fondamentali, specie in una fase come questa in cui non abbiamo una tenuta fisica ottimale. Sono contento per i miei ragazzi, molti di loro non avevano mai giocato in serie C e comunque sarà necessario ancora del tempo affinché si calino pienamente nella nuova dimensione”, ha proseguito il coach originario di Palermo, come riportato da ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’.

PALERMO – “Domenica ospiteremo il Palermo, avversaria costruita per vincere il campionato. Si tratta di uno scoglio notevole, sono certo che il gruppo non si esalterà troppo per questa pur preziosa affermazione e saprà soffrire per tentare di strappare un altro risultato positivo”, ha concluso.