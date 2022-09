Bettella: “Monza-Juventus? Miei ex compagni felici. Paragone col Palermo? Dico tutto”

“Il Palermo ha un organico diverso da quello che aveva il Monza che conquistò la promozione in Serie A. Non dico se è più forte o più scarso, ma certamente diverso per caratteristiche. In ogni caso, si può avere anche la squadra con i più forti giocatori del mondo, ma se non c’è un gruppo coeso ed unito come deve essere, allora non si va da nessuna parte. Il gruppo qui è allegro, lavora bene e ci sono le premesse per divertirsi quest’anno. La vittoria del Monza sulla Juventus? Ho sentito i miei ex compagni, erano molto contenti. Penso che nessuno si aspettasse una vittoria così importante. I miei ex compagni sono calciatori di livello per la Serie A ed ogni partita fa sempre storia a sé. Se la sono giocata benissimo contro una squadra blasonata ed importante e spero possano che possano continuare a far bene”.