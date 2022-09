Bettella-Mediagol: “Ritiro a Manchester ci servirà. Difesa e Corini, dico tutto”

Quindi l'approdo al Monza del binomio Galliani e Berlusconi. Avvio brillante e maglia da titolare conquistata a dispetto della giovane età, prima di qualche problema fisico che ne ha condizionato l'impiego in stagione con Brocchi sulla panchina brianzola. Poco spazio nel campionato scorso, conclusosi con la promozione in Serie A dei lombardi guidati da Giovanni Stroppa. Stabilmente nel giro delle nazionali giovanili azzurre, il ragazzo originario di Padova è considerato un prospetto di talento e sicuro avvenire da addetti ai lavori ed operatori di mercato.

Forte fisicamente ed abile nel gioco aereo, Bettella nasce come centrale di una linea difensiva disposta a quattro, ma duttilità ed intelligenza calcistica gli hanno consentito di interpretare con discreta padronanza anche il ruolo di braccetto su entrambi i versanti in una retroguardia schierata a tre. Piede educato, senso della posizione e discreto tempismo, Bettella spicca per sagacia tattica, prestanza atletica e vigoria in marcatura. Già nel giro della Nazionale azzurra Under 21, il centrale difensivo ha concesso un'intervista in esclusiva alla redazione di Mediagol.it nel primo giorno di ritiro a Manchester della compagine di Corini.