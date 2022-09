Bettella: “L’Italia di Mancini? I sogni si vanno a prendere. Ai tifosi rosa dico…”

Fisicità, capacità di lettura, abilità nel gioco aereo ed una buona esplosività a dispetto della mole imponente. Davide Bettella è un centrale difensivo dal background già significativo, nonostante la giovane età. Corini ha caldeggiato il suo approdo in rosanero, al fine di conferire energia, forza d'urto e centimetri alla propria retroguardia. Esordio nella ripresa del match contro l' Ascoli al "Barbera", un'espulsione per eccessiva foga con annesso doppio cartellino giallo al "Granillo" di Reggio Calabria. Nonostante condizione ed intesa con i compagni di reparto siano ancora fisiologicamente da ottimizzare, l'ex Monza ha già lasciato intravedere doti tecniche ed atletiche di assoluto livello. Il prodotto del vivaio dell' Inter ha concesso un'intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it nel corso del ritiro che il Palermo sta svolgendo all' Etihad Campus di Manchester .

“Guadagnarmi la convocazione nella Nazionale italiana di Roberto Mancini? Questo è il sogno di qualsiasi bambino che inizi a giocare a calcio. Sicuramente il sogno esiste ed è lì, ma i sogni si vanno a prendere, non si devono aspettare. Quindi, dovrò conquistarmi questa convocazione sul campo e se dovesse arrivare vorrà dire che me la sarò meritata, altrimenti dovrò continuare a lavorare per migliorarmi ancora r magari conquistarla più avanti. Messaggio ai tifosi del Palermo? Cercherò di dare il massimo per questa squadra e per questi tifosi che ci seguono in tutta Italia. Voglio trasformare il nostro stadio “Barbera” in un fortino in cui nessuno avrà vita facile. Non voglio fare promesse perché ogni risultato si conquista sul campo. Noi dobbiamo avere l’atteggiamento giusto e allenamento dopo allenamento seguire il mister ed i compagni. Se abbiamo un obiettivo sta a noi andare a prenderlo”