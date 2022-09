Bettella: “Da Balotelli a Zaniolo, io con i top player. Ramos idolo, Ruben Dias…”

Gli incroci e le esperienze condivise con numerosi top player nella sua giovane carriera, i centrali difensivi modelli di riferimento nella storia del calcio mondiale, l'ammirazione per una colonna della retroguardia del Manchester City di Guardiola . Questi alcuni dei temi approfonditi dal difensore del Palermo , Davide Bettella , nel corso dell'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it .

Scamacca e Pinamonti con i quali ho condiviso esperienze magnifiche con la maglia dell'Italia Under 21. Sono tutti ragazzi che fanno della propria forza l’umiltà. Aneddoti? Ce ne sono molti ma non li racconto, sono belli e personali, è giusto mantenerli riservati. Da loro si può solo imparare, sono felice di esser stato un loro compagno e voglio trasmettere la loro carica alla mia attuale squadra. A chi mi ispira dei top player mondiali nel ruolo? Ammiro molto Sergio Ramos, è il mio idolo ancora oggi. Guardavo sia lui sia Nesta sono cresciuto nella mia giovane parabola professionale Nell’ambito Manchester City penso che Ruben Dias sia uno dei centrali più forti del panorama calcistico mondiale, lo seguo e lo ammiro moltissimo Ho avuto la fortuna di essere in questo centro dove si allena anche lui e cercherò di apprendere il più possibile”.