Bettella: “C’è un motivo se ho scelto Palermo. Talenti giovani nella nostra rosa…”

“Altri club su di me questa estate? Ho voluto prendermi tutto il tempo possibile per scegliere la miglior opzione. Quando ho saputo dell’interesse del Palermo sono rimasto colpito perché la sua storia la conosciamo vene, così come l’importanza della maglia rosanero. Per me andare a Palermo è stato un motivo d’orgoglio, voglio cercare di portare i rosanero il più in alto possibile. Il Palermo è tanta roba, soprattutto per un giovane. Chi mi ha colpito tra i giovani prospetti per qualità nel gruppo? Penso che siamo un gruppo pieno di giocatori importanti, non voglio fare nomi però ce lo riconosciamo a vicenda aiutandoci l’un l’altro. I pronostici si possono fare ma alla fine contano i fatti. In questo gruppo ci sono tanti prospetti importanti e speriamo possano rendere al meglio e diventare grandi calciatori in futuro”.