Beppe Accardi: “Palermo squadra senza anima. Pohjanpalo? Tra i più forti per la B”

L'operatore di mercato si è soffermato sulla situazione dei rosanero: “È stata una brutta partita. Il Palermo ha valori importanti ma non morde. Pohjanpalo? È uno degli attaccanti più forti per la Serie B - ha dichiarato Accardi - . Ma al Palermo serve la giusta determinazione. A nomi la squadra non è male, ma mi sembra senza anima.”

Accardi è intervenuto sulla Serie A: “L’ho detto dall’inizio: il Napoli lotterà per lo Scudetto. Conte non è certo andato lì per perdere tempo. Anche senza Kvaratskhelia, la squadra ha dimostrato di essere solida. ‘Morto un Papa se ne fa un altro’, si dice. Se Conte ha accettato di lasciarlo andare, significa che ha un piano chiaro per sostituirlo. Garnacho è un giocatore importante, ma ha caratteristiche diverse. Per me, Kvara è superiore e più decisivo. Se Garnacho arrivasse, farebbe comunque bene. Tuttavia, la qualità del georgiano resta unica. La Juve sta attraversando un periodo di transizione. Pensare che potesse dominare da subito era sbagliato. C’è un nuovo allenatore che sta programmando il futuro. Serve tempo - ha aggiunto l'operatore di mercato -. Ultimamente, la Juve è diventata la squadra dei pareggi: peccato. Mi auguro che nella prossima stagione si possano vedere i frutti del lavoro.”