Bentivegna: “Valente e i tatuaggi, Damiani top. Che risate con Nardini! Colonnata…”

"Tra i calciatori che militano nella rosa del Palermo attuale, conoscevo già Brunori, l'ho affrontato quando giocava nell'Arezzo e devo dire che in questa stagione mi ha sorpreso tanto. Non l'avevo mai visto così carico e risolutivo nell'attaccare la profondità e nell'essere feroce in zona gol. Luperini? Tutti lo immaginavano nel ruolo di mezzala, nemmeno io mi aspettavo potesse giocare da trequartista incursore, però sta facendo bene, esegue tutti i movimenti in maniera corretta in entrambe le fasi e aiuta tanto la squadra. Cardoselli alla Carrarese faceva un po' quello che fa Luperini, e come giocatori sono anche molto simili perché anche lui era una mezzala di pressione e tempi di inserimento. Baldini decise di schierarlo in quella zona di campo, da guastatore centrale del tridente offensivo, proprio come Luperini. Silipo e Felici? Giocatori che sul piano della tecnica individuale non si discutono, quando hanno avuto la possibilità hanno sempre dimostrato di possedere qualità e potenziale. Forse devono essere calcisticamente più cattivi, più forti mentalmente, il mister gli chiede sicuramente quello. A Baldini piacciono i giocatori che stanno sul pezzo e che si applicano mentalmente sul lavoro, che mettono le proprie qualità al servizio della squadra. Colonnata e Nardini? Sono due professionalità di altissimo livello nello staff del mister. Mauro ci ha fatto fare tante risate nello spogliatoio. Lui è un allenatore che sprona, motiva e coinvolge tutti, cerca di far ridere e stare bene il gruppo. Era quasi un calciatore aggiunto, stava più nello spogliatoio con noi che con il mister! Una persona che fa gruppo in questo modo è davvero importante all'interno di una squadra. Colonnata allenava la nostra mente, faceva dei colloqui individuali, ci prefissavamo insieme degli obiettivi e delle modalità di approccio alla partita. Il suo contributo aveva per noi un peso specifico determinante. Il suo lavoro mi ha aiutato tanto a Carrara, predisponendomi con voglia ed ottimismo a trovare il lato positivo in ogni situazione, ponendomi obiettivi e traguardi sempre nuovi da raggiungere. L'avvento del City Group? Sarebbe una gran cosa per il Palermo. Spero per il club che in primis raggiunga la Serie B, poi il futuro verrà dopo. Qualora ci fosse questo passaggio di proprietà, il Palermo potrebbe davvero pensare di tornare ai grandi livelli dell'era Zamparini. Lo spero con tutto il cuore, perché Palermo è una piazza che merita altre categorie".