Bentivegna: “Tutto sul mondo Baldini, lui come un padre. Non allena in A perché…”

"Il mister è una persona eccezionale, sull'uomo ed il tecnico Silvio Baldini ci sarebbero tante cose da dire. Per me è come se fosse un secondo padre, nei tre anni che ho passato con lui alla Carrarese mi sono trovato splendidamente e sa che gli voglio davvero bene. Baldini, oltre che essere un allenatore, è come se fosse proprio un genitore tratta tutti i calciatori come fossero figli. Trasmette quella calma e consapevolezza a livello mentale che ti permette di lottare, pensare positivo e creare stimoli in continuazione. Questo lavoro psicologico e motivazionale da parte sua è fondamentale per perseguire un obiettivo, che può essere quello di vincere il campionato o di arrivare ai playoff. Lui impone delle regole rigide, come far colazione o pranzo insieme, muoversi sempre in modo corale anche fuori dal campo, andare tutti contemporaneamente all'allenamento. Non è sempre facile per un calciatore capire subito l'importanza di certi metodi, ma alla lunga sono cose che pagano, perché si crea un gruppo solido portatore di un sentimento condiviso e lui nel frattempo riesce ad entrare nella testa e nell'anima dei giocatori. Il mister prima di guardare il calciatore osserva e sostiene l'uomo, ed è una cosa che non tutti gli allenatori fanno. Il 4-2-3-1? Il primo anno è stata dura abituarsi alle richieste di Baldini nell'esecuzione della fase difensiva, io pensavo inizialmente solo a tenere il pallone e attaccare. Alla Carrarese con lui sono cresciuto molto nei movimenti senza palla, pressing alto e ripiegamento sono fondamentali per un attaccante esterno che vuole interpretare in modo totale il suo calcio. Una volta allenati con applicazione e costanza questi movimenti in fase di non possesso poi li automatizzi e ti vengono quasi del tutto naturali. Negli anni che ho trascorso a Carrara ho avuto molti infortuni e mi è dispiaciuto davvero tanto non aver potuto aiutare Baldini per come avrei desiderato. Se fossi stato bene fisicamente avrei certamente dato di più a quella meravigliosa squadra. "Gestione Baldini in casa rosanero? Non era facile rivoluzionare il Palermo in quel momento della stagione come ha fatto lui, ma il suo punto di forza è quello di non soffermarsi solo sulla tecnica, ma lavorare anche sul punto di vista mentale. Se si pone un obiettivo riesce a raggiungerlo, in un modo o nell'altro. Coinvolge tutti con il suo magnetismo, la sua trasparenza, in questo caso è stato magnifico nel riaccendere l'entusiasmo dell'intera città. Era da tanti anni che non vedevo Palermo e il Palermo così, con dei tifosi estremamente appassionati e trepidante per le sorti della squadra. Un tecnico dello spessore del mister in Serie C? In termini di competenza e statura professionale non ha nulla da invidiare ai migliori tecnici di Serie A, lui è uno che dice sempre quello che pensa senza filtri e senza farsi troppi scrupoli. Spesso uomini così trasparenti e diretti danno fastidio, forse questo è un aspetto che spiega perché allena in categorie che per il suo spessore non gli appartengono".