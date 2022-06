Bentivegna-Mediagol: “Palermo-Padova? La vedo così. Sarò al Barbera e spero…”

Baldini, Valente e Damiani. Tre punti fermi del Palermo che ha conquistato la doppia finale dei playoff di Lega Pro contro il Padova e che si giocherà concrete chances di promozione nella sfida di domenica 12 giugno al Renzo Barbera. Forti anelli di congiunzione tra passato e presente per Accursio Bentivegna , talentuoso attaccante esterno oggi in forza alla Juve Stabia. Il classe 1996 originario di Sciacca ha brillato dal 2009 al 2015 nel settore giovanile rosanero, collezionando anche varie presenze in Serie A con la maglia del Palermo . Con il tecnico toscano e i due attuali calciatori della compagine siciliana, Bentivegna ha condiviso felici trascorsi professionali a Carrara nel triennio 2017-2020. L'ex Ascoli e Como ha concesso un'interessante intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it in vista del match tra De Rose e compagni e formazione biancoscudata che decreterà la quarta squadra promossa in Serie B.

"Quella ottenuta dal Palermo nella gara d'andata è stata una vittoria meritata, specialmente per la prestazione della squadra. Ho visto dei ragazzi che hanno messo tutto in campo, correndo, lottando e pressando, e il merito credo sia soprattutto di mister Baldini che lavora molto per infondere questo tipo di atteggiamento tattico e mentale. La finale di ritorno al Barbera? Le qualità tecniche dei singoli, in partite così, possono anche passare in secondo piano, è la coesione del gruppo che conta. Il singolo può tirare fuori la giocata individuale, ma è la squadra a fare la differenza, dandoti alla lunga un valore aggiunto e fornendo stimoli utili a raggiungere l'obiettivo. Il gol di vantaggio dell'andata pesa tantissimo, però non bisogna sottovalutare l'avversario, perché si tratta di una buona squadra con individualità che in questa categoria fanno la differenza. Io credo e spero che il Palermo alla fine riesca ad ottenere la promozione, penso che il gruppo rosanero sia più squadra e l'abbia dimostrato nel corso di un cammino straordinario. Sarò al 'Barbera' per godermi lo spettacolo, la serata sarà certamente emozionante per via dello stadio pieno e di una partita molto difficile per il Palermo che dovrà affrontare un Padova che si giocherà il tutto per tutto. Staremo a vedere come andrà a finire, sperando la squadra di Baldini possa tornare in Serie B".