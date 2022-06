Bentivegna-Mediagol: “Io a Palermo con Dybala e Vazquez, i miei gol più belli…”

"A Palermo ho tanti ricordi, sono stati anni belli e formativi, in cui ho imparato molto mi sono divertito e ho conosciuto tantissima gente per bene. Sono cresciuto sia come uomo che come calciatore. Sicuramente ho qualche rimpianto, perché oltre agli infortuni che mi hanno penalizzato anche a me è mancato qualcosa nei momenti importanti della mia carriera, ed è per questo che nonostante le mie qualità sono ancora in Serie C. Debutto in Serie A con la maglia rosanero? Entrai per pochissimi secondi nel match contro la Sampdoria del 2014 al posto di Vazquez. L'emozione del momento la ricordo ancora oggi, c'era lo stadio quasi tutto pieno, difficile dimenticare un avvenimento del genere con Beppe Iachini che sedeva sulla panchina del Palermo. Il titolo di capocannoniere al Torneo di Viareggio nel 2015? Furono mesi importanti, per me e per la squadra, avevamo un gruppo forte e di talento che ha meritato tutto ciò che ha ottenuto sul campo. Dopo quella meravigliosa parentesi entrai in pianta stabile nell'orbita della prima squadra.Ricordo che allenarsi con campioni di quel calibro era fantastico,. Dybala e Vazquez avevano nel loro bagaglio tecnico giocate sublimi che personalmente non avevo mai visto fare, era davvero stupendo ammirarli da vicino. Stagione molto importante e positiva per me quella vissuta quest'anno alla Juve Stabia, dopo anni in cui per una serie di infortuni non riuscivo a rilanciarmi ed a giocare con continuità. Posso dire di essermi rifatto, ma ovviamente ancora non ho dimostrato il mio reale valore, cercherò di farlo al meglio nella prossima stagione. Gol più bello? Quello segnato su punizione contro il Potenza, perché è stato davvero un colpo istintivo, sentito e pensato sul momento. Un altro gol che ricordo con grande trasporto emotivo è uno realizzato a Carrara su cross del mio amico Biasci, che mi ha servito una gran palla che ho poi calciato direttamente al volo. Lo ricordo perfettamente e ancora con grande piacere, è stato un gol stilisticamente e tecnicamente molto bello"