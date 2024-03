Bari-Spezia, D’Angelo: “Avremmo meritato la vittoria. Siamo in lotta per salvezza”

"Abbiamo interpretato un'ottima gara, giocando per larghi tratti meglio dei nostri avversari e avremmo meritato di tornare a casa con l'intera posta in palio, anche perchè abbiamo subito il gol sull'unica occasione del Bari, tra l'altro deviata in maniera decisiva da Hristov; il risultato però dice 1-1, quindi non possiamo far altro che pensare già alla prossima gara che ci vedrà affrontare il Sudtirol in casa nostra. Dopo il vantaggio avremmo dovuto continuare a spingere, anche perchè stavamo mettendo in difficoltà il Bari, come già era accaduto nel primo tempo, con Brenno bravo in diverse occasioni; non abbiamo praticamente rischiato nulla e non mi sento di imputare nulla ai miei ragazzi, perchè venire a Bari e mantenere il pallino del gioco non è per niente facile, pertanto c'è solo del rammarico per la mancata vittoria che avremmo meritato. Negli ultimi venti minuti la partita è diventata più "sporca", ma noi siamo stati comunque più incisivi dei nostri avversari, non riuscendo però a trovare il gol partita. Siamo arrivati spesso dentro l'area di rigore del Bari, ma non siamo stati precisi nell'ultimo passaggio o nella scelta, in questo dobbiamo sicuramente migliorare, ma anche la posizione in classifica non aiuta a decidere con serenità e con questo dobbiamo convivere. La classifica? Abbiamo seguito un percorso molto tortuoso, prima del mercato anche condizionato da diversi giocatori scontenti presenti in rosa, ma dalla fine del mercato abbiamo perso solo contro la Feralpisalò, trovando punti e cambiando il nostro passo. La salvezza? Siamo in lotta, stiamo facendo tutto il possibile e dobbiamo guardare solo a noi, perchè in Serie B ogni partita tutto può succedere, non ci sono risultati scontati e anche le primissime possono perdere con chi sta in fondo alla graduatoria."