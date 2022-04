Bari-Palermo, tifosi rosanero al “San Nicola”? La decisione dell’Osservatorio

In attesa della riunione del Gos che deciderà sulla presenza o meno dei tifosi rosanero al "San Nicola", c'è l'ok dell'Osservatorio

"Tifosi rosanero al 'San Nicola', c’è il via libera dell'Osservatorio". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Bari e Palermo, in programma il prossimo 24 aprile allo Stadio "San Nicola". "Il Bari non ha ancora messo in vendita i biglietti del settore ospiti per l’ultima sfida di campionato col Palermo, in attesa della riunione del Gos che deciderà sulla presenza o meno dei tifosi palermitani", si legge.

Intanto, dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive è arrivato un primo via libera: per la gara valevole per l'ultima giornata della regular season è permessa la vendita dei tagliandi, esclusivamente per il settore ospiti, ai residenti nella provincia di Palermo. Nessuna limitazione, dunque, legata ai programmi fedeltà (che il club di viale del Fante non ha), come successo all'andata al "Barbera". Una trasferta che venne autorizzata solo ai "sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione" della società pugliese.

Il motivo? In passato le due tifoseria hanno avuto degli screzi. Nel 2018, quando le due squadre militavano in Serie B, alcuni ultras del Bari si sono resi protagonisti di atti di vandalismo al "Barbera". "Episodi che, nell'occasione, hanno riguardato anche alcuni sostenitori rosanero", ricorda il noto quotidiano. Ed in totale vennero emessi dieci Daspo.

Adesso, si attende la decisione finale del Gos. Seguiranno aggiornamenti...