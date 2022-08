Bari-Palermo, sfida tra neopromosse: dove vedere il match in tv e diretta streaming

Dopo il successo interno nel match d'esordio nel torneo cadetto contro il Perugia, disputatosi al Barbera e terminato con il risultato di 2-0 per la compagine rosanero, bomber Matteo Brunori e compagni sfideranno i galletti di fronte a circa 26.000 spettatori nel match in programma questa sera allo stadio "San Nicola" alle ore 20.45 ( LEGGI QUI LE PROBABILI FORMAZIONI ).

Il binomio dirigenziale composto dall'attuale direttore sportivo Leandro Rinaudo e da Luciano Zavagno, polo di riferimento dello scouting del City FootballGroup, lavora alacremente per completare la rosa ad oggi a disposizione del tecnico nativo di Bagnolo Mella. In attesa dell'ormai imminente approdo in maglia rosanero del centrocampista di proprietà del Torino, Jacopo Segre (LEGGI QUI), lo sbarco in Sicilia della mezzala classe 1997, è soltanto uno dei profili che rinnova il look della zona mediana del mosaico del nuovo Palermo di Eugenio Corini il trasferimento di Leo Stulac arrivato in Sicilia nella giornata di mercoledì ed ufficializzato nella giornata di ieri dal club di Viale del Fante.