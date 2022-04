Bari-Palermo, pronta la festa al ‘San Nicola’: nuovo manto erboso e pullman scoperto

Il match tra Bari e Palermo chiuderà la stagione regolare dei biancorossi, che festeggeranno la promozione in Serie B alzando il trofeo e sfilando in città con il pullman scoperto

Quasi tutto pronto per l'ultima gara della stagione regolare di Serie C tra Bari e Palermo . Il 'San Nicola' addobbato a festa per il super match contro la formazione rosanero, al termine del quale la compagine di Michele Mignani potrà festeggiare davvero la promozione in Serie B e alzare il tanto bramato trofeo. Una cavalcata incredibile quella dei biancorossi in questa stagione, che avrà come atto conclusivo il confronto con i rosanero che si preannuncia essere una vera e propria festa.

Dodici mila i biglietti venduti per un 'San Nicola' che si preannuncia tutto esaurito, con il manto erboso che è stato rimesso a nuovo - come spiegato dall'edizione odierna de La Repubblica -. Il costo dell'intervento ammonterebbe a circa 1,3 milioni di euro, con la novità del pullman scoperto per la festa finale con la squadra che girerà in centro città dopo la partita. "Per la sfilata della squadra con il pullman scoperto non c’è ancora il via libera per il passaggio da Corso Emanuele, vista la concomitanza con il Gran Premio di Bari", chiude il quotidiano.