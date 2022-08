Bari-Palermo, mercoledì Corini in conferenza stampa: dichiarazioni su Mediagol.it

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Bari, in programma venerdì sera allo Stadio "San Nicola". Domani - mercoledì 17 agosto - alle ore 12.00, al "Renzo Barbera", il tecnico Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa in vista della gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B.