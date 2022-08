Bari-Palermo, l’ex Spinesi: “Biancorossi favoriti, ad ora hanno di più. Serie B…”

Dopo la vittoria all'esordio contro il Perugia , il Palermo di Eugenio Corini si prepara alla prima trasferta stagionale contro il Bari . Entrambe neopromosse dal campionato di Serie C , i galletti hanno dominato il girone C ottenendo la promozione diretta, rosanero che invece sono approdati in Serie B grazie alla cavalcata dei playoff. A proposito del match, tra due squadre candidate al salto di categoria, è intervenuto Gionatha Spinesi , ex attaccante del Bari . Di seguito le sue parole ai microfoni di TuttoBari:

"Serie B?E' il campionato più difficile degli ultimi 20 anni. Non vedo una squadra in grado di scappare, la B è ricca di sorprese come ha dimostrato il Cosenza a Benevento oppure la Reggina che ha vinto a Ferrara. Ad oggi non saprei dire le 2 favorite per la promozione diretta, forse direi solo il Genoa per il mercato, Coda una garanzia, e il fattore tifosi tra quasi 20mila abbonati e capaci di farsi sentire in trasferta, come quelli del Bari. Se prendono consapevolezza ed entusiasmo, avranno un vantaggio. Alla fine in B chi prima diventa squadra, vince il campionato. Bari? Servirà 3-4 mesi per capire il vero obiettivo, una volta che i valori si stabilizzeranno. Gara contro il Palermo? Ormai non è più una partita da C, anzi. Il Palermo ha mantenuto un DNA offensivo ed il Bari idem. Penso sarà molto aperta ma ritengo i biancorossi favoriti perché, ad ora, hanno molto di più. Poi in campo bisogna sempre vincere e nulla è scontato".