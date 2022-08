Bari-Palermo, le quote dei bookmakers: rosanero sfavoriti al “San Nicola”

Bari-Palermo, le quote dei bookmakers per il match di Serie BKT del "San Nicola"

Il Palermo cerca il bis nel match in programma questa sera contro il Bari. Alle ore 20:45, allo Stadio "San Nicola", andrà in scena la sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo la vittoria conquistata lo scorso weekend al "Renzo Barbera" contro il Perugia di mister Castori, grazie alle reti messe a segno da Matteo Brunori e Salvatore Elia.