Bari-Palermo, la carica di Pelagotti su Instagram: “Con carattere e consapevolezza, uniti verso la prossima battaglia”

La carica del numero 1 rosanero.

Alberto Pelagotti al termine di una gara ricca di colpi di scena da parte della compagine di Filippi che nel match del San Nicola, dal vantaggio per 0-2, si lascia rimontare dal Bari nel definitivo pari per 2-2, nella sfida della trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C. Il numero 1 rosanero, autore anche oggi di una buonissima prestazione è sempre attivissimo sui social. Di seguito il post Instagram del portiere del Palermo al termine del match contro il Bari.