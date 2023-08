Bari-Palermo, info settore ospiti: prezzi e date della vendita biglietti

I tifosi potranno acquistare i tagliandi esclusivamente nel settore ospiti, solo se in possesso della fidelity card SiamoAquile.

I biglietti per la partita tra Bari e Palermo, in programma venerdì 18 agosto alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola di Bari, saranno in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle ore 13:00 di mercoledì 16 agosto e fino alle ore 19.00 di giovedì 17 agosto, online su https://sport.ticketone.it/event/it/49734/90600732/bari-vs-palermo-serie-bkt e nei punti vendita Ticketone.