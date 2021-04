Bari-Palermo, il doppio ex Maiellaro: “Due delusioni! Play-off? I rosanero potrebbero avere qualche chance”

Il Palermo si avvicina alla sfida contro il Bari.

I rosanero si proiettano al match contro i biancorossi che sarà il terzultimo della stagione regolare prima dei play-off che inizieranno nel mese di maggio. Sulla gara del “San Nicola” ha detto la sua il doppio ex, Pietro Maiellaro, che ha parlato così attraverso le colonne dell’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia‘. Ecco uno stralcio dell’intervista.

“Il rimpianto forte è che non si stiano affrontando in categorie superiori, Bari e Palermo non c’entrano nulla con la Serie C. Per il resto, a tutte e due le squadre non rimane altro che cercare la posizione di classifica migliore per affrontare al meglio questi play-off. Se guardiamo bene la stagione che hanno fatto, non è che si possano esprimere commenti positivi. Il livello è stato abbastanza basso. Il Bari, senza dubbio mi ha deluso di più. Ha speso tantissimo sul mercato per cercare la promozione in Serie B, basta questo per capire quanto sia stata deludente la loro stagione rispetto alle aspettative iniziali. Anche dal Palermo ci si poteva attendere tutto un altro tipo di campionato, è vero, però non credo che abbia speso quanto il Bari. È un’annata particolare, senza dubbio. Molto negativa. Play-off? Se la Serie C fosse come quella di un tempo, in cui salivano le prime due, i giochi sarebbero chiusi anche per il Bari. Magari nei play-off il Palermo potrebbe avere più chance perché parte subito, ma se dovesse andare avanti rischierebbe di presentarsi un po’ più scarico nelle fasi decisive”.