BARI-PALERMO, DUBBI E SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca il bis nel match in programma domenica pomeriggio contro il Bari.

Alle ore 15.00, allo Stadio “San Nicola”, andrà in scena la sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo la vittoria conquistata in occasione del match contro il Foggia, grazie alla rete messa a segno a pochi minuti dal termine da Nicola Valente. Tre punti che spingono la compagine rosanero verso la matematica certezza di qualificarsi ai playoff, che avranno inizio il prossimo 9 maggio con il primo turno della fase girone.

Al cospetto della squadra di Massimo Carrera, Filippi e il suo staff dovranno fare a meno di Lorenzo Lucca. Il numero 17 rosanero, costretto a lasciare il campo di Monopoli anzitempo a causa di un problema al ginocchio sinistro, prosegue il suo percorso di recupero dall’infortunio. Torna, invece, a disposizione del tecnico Andrea Accardi, mentre restano fermi ai box Michele Somma e Andrea Palazzi. Il primo è alle prese con una tendinopatia all’alluce destro, il secondo con una tallonite.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico, che opterà ancora una volta per il 3-4-2-1.

Davanti a Pelagotti, Accardi, Marconi e uno tra Marong e Peretti comporranno la linea difensiva; Almici e Valente agiranno da esterni alti con De Rose e uno tra Luperini e Odjer tandem di interni in linea mediana. Santana e Floriano sulla trequarti con uno tra Rauti e Saraniti che completerà il reparto offensivo, con l’attaccante palermitano in vantaggio.

Ecco le probabili formazioni del match tra Bari e Palermo.

BARI (3-5-2): Frattali; Minelli (Sabbione), Di Cesare, Perrotta; Marras, Lollo, Maita, De Risio, Rolando; Antenucci, Cianci.

Indisponibili: Andreoni, Bianco, Citro, Sarzi Puttini.

Squalificati: nessuno.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Marong (Peretti), Marconi; Almici, Odjer (Luperini), De Rose, Valente; Santana, Floriano; Saraniti (Rauti).

Indisponibili: Lucca, Somma, Palazzi.

Squalificati: nessuno.