BARI-PALERMO: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La sfida Bari-Palermo, in programma sabato sera allo Stadio "San Nicola", sarà visibile su ben due piattaforme.

Archiviata la sconfitta rimediata lo scorso weekend in Coppa Italia contro il Cagliari all'Unipol Domus, il Palermo di Eugenio Corini esordirà in campionato nella giornata di oggi. Alle ore 20:30, la compagine rosanero affronterà in trasferta il Bari di Michele Mignani allo Stadio "San Nicola".