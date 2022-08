Bari-Palermo, Corini: “Punto pesante. Bravo Broh. Rischi di Pigliacelli? Vi spiego”

"Se abbiamo un pizzico di rammarico vuol dire che è stata una prestazione di grande livello. Spesso riuscivamo a metterli in difficoltà e mi è piaciuta la squadra anche in dieci uomini dal punto di vista mentale. Portiamo a casa un punto pesante ma soprattutto una prestazione di grande livello. Questi ragazzi mi emozionano per lo spirito che mettono in campo. Abbiamo palleggiato bene, avevamo pochi ricambi e alla lunga perdi freschezza. Eravamo a corto a centrocampo e mancava anche Soleri. Mi è piaciuto lo spirito, quando una squadra ha un'anima forte raggiunge sempre l'obiettivo. Mi rimane in eredità questo spirito e voglio lavorare sulla base che il Palermo ha costruito in questi anni. Broh? Ha fatto una grande partita. Lo stadio oggi era da Serie A, complimenti al Bari. Abbiamo lavorato per creare superiorità numerica. Broh ha lavorato bene in costruzione e si buttava spesso nello spazio. Margini di miglioramento? Faccio fatica a fare un appunto, l'errore tecnico-tattico lo si migliora facilmente quando si ha un'anima. Ci sono squadre con grandi potenzialità, non voglio muovere appunti perché quando una squadra lavora in questo modo non si può che essere orgogliosi. Costruzione dal basso con Pigliacelli può portare rischi? Se riusciamo ad uscire dal basso lo facciamo per prendere campo agli avversari. Siamo consapevoli del rischio ma se facciamo un errore farà parte del nostro percorso"