Bari-Palermo, Brunori: “Sognavo inizio così, grazie Baldini. Corini? Ha idee chiare”

Le dichiarazioni di Matteo Brunori a poche ore dal match di Serie B Bari-Palermo

Matteo Brunori ha iniziato la nuova stagione calcistica così come aveva concluso la precedente: tripletta alla Reggiana in Coppa Italia, gol e assist contro il Perugia, dopo essere stato il capocannoniere del torneo di Lega Pro 2021-2022 con 29 gol realizzati tra regular season e playoff promozione. Nell'intervista rilasciata alle colonne de "La Gazzetta dello Sport", a poche ore dalla gara contro il Bari - match d'anticipo del campionato di Serie BKT 20222-2023 in programma questa sera al "San Nicola" alle 20.45 - il bomber italo-brasiliano si è espresso sul suo nuovo impatto con il torneo cadetto e sugli obiettivi della compagine rosanero targata City Football Group. Di seguito le dichiarazioni dell'attaccante nato a Macaé che ha anche parlato dell'addio dell'ex tecnico rosanero Silvio Baldini.

IMPATTO ED AMBIZIONI -"Sognavo di iniziare così. L’obiettivo è dare continuità a ciò che ho fatto la passata stagione, al di là del numero di gol che sarò in grado di realizzare: sarà difficile ripetersi, ma ci proverò. Il Bari? Ha stravinto il campionato e ha preso gente di qualità. Non sarà facile, ma non cambierà il nostro modo di affrontare la partita. L’intento è sempre quello di provare a vincere, perché dà entusiasmo".

DA BALDINI A CORINI - "Con Baldini avevo instaurato un rapporto bellissimo. Non posso che ringraziarlo per quanto mi ha dato. Corini conosce la B e ha le idee molto chiare. Si è presentato in maniera splendida. È consapevole, determinato e pretende tanto"