LIVE Bari-Palermo 0-1, Valente porta in vantaggio i rosanero

Palermo in vantaggio dopo 38 minuti con la rete di Nicola Valente

Palermo in vantaggio sul Bari al "San Nicola" dopo 38 minuti, in rete Nicola Valente. L'ex Carrarese raccoglie l'invito di Floriano e incrocia alla sinistra di Caprile. L'arbitro convalida il gol dopo un consulto col VAR per presunto fuorigioco.