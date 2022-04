Bari-Palermo 0-1: rosa intensi e brillanti al San Nicola, perla di Floriano

Un Palermo autorevole e brillante fa la partita e chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo grazie ad un gioiello dell'ex Floriano

PRIMO TEMPO - Lotteria playoff negli ultimi novanta minuti della regular season nel girone C di Serie C. Il Palermo di Baldini prova a guastare la festa al già promosso Bari sperando in eventuali passi falsi di Catanzaro ed Avellino per acciuffare in extremis secondo posto. Il tecnico rosanero sfida la sorte e schiera comunque i big diffidati Valente e Brunori, idem per Accardi sul versante destro del pacchetto difensivo. Crivello e Fella i sostituti prescelti per sostituire gli squalificati Giron e Luperini. Massolo ritrova la titolarità tra i pali, Lancini e Marconi coppia centrale nel cuore del pacchetto arretrato, De Rose e Dall'Oglio tandem di interni in zona nevralgica. Floriano completa il tridente alle spalle del bomber Brunori. Siciliani schierati con il solito 4-2-3-1 , Mignani risponde con il classico rombo con Botta elastico tra le linee a sostegno della coppia offensiva Antenucci-Cheddira.