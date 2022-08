Bari-Palermo 0-1: ritmo e personalità, Valente gol e vantaggio rosa al San Nicola

Partita vibrante e godibile : chance su entrambi i fronti, Valente la sblocca

Torna in Serie B una sfida di grande fascino e tradizione. Suggestivo derby del sud tra Bari e Palermo che va in scena nella splendida cornice di uno stadio "San Nicola" che registra ben trentacinquemila presenze sugli spalti. Compagine biancorossa reduce dal convincente pari ottenuto all'esordio a Parma, Palermo che ha onorato nel migliore dei modi il ritorno nel torneo cadetto battendo con merito il Perugia al Barbera.

Corini deve rinunciare a Sala e Soleri, out per problemi fisici, arruolabili dalla prossima settimana i quattro nuovi acquisti messi a segno dal binomio dirigenziale Rinaudo-Zavagno, Stulac, Di Mariano, Bettella e Segre. In attesa dei nuovi innesti, il tecnico rosanero ripropone il 4-2-3-1 marchio di fabbrica della gestione Baldini. Pigliacelli tra i pali, Buttaro e Crivello esterni bassi, Nedelcearu e Marconi tandem di centrali. Damiani e Broh coppia di interni in mediana. Elia, Valente e Floriano formano il tridente a supporto di Brunori.

Rombo classico per la squadra di Mignani, con Botta tra le linee alle spalle del binomio offensivo composto da Antenucci e Cheddira.

Partenza vibrante del match: Bari subito pericoloso: Florunsho scappa a destra e scarica dentro per Antenucci, un provvidenziale tocco di Buttaro mette fuori tempo il bomber pugliese. Il Palermo mostra subito piglio e personalità, ribattendo immediatamente agli uomini di Mignani: Broh imbuca bene per l'inserimento di Buttaro sulla corsi di destra, cross teso e radente ed Elia che, dopo un flipper, calcia d'esterno trovando la risposta prodigiosa di Caprile.

Broh tracima per vigoria e fisicità in zona nevralgica: break e percussione devastante in ripartenza, assist splendido per Floriano che non riesce ad impattare la sfera e correggere in rete da due passi. Buttaro becca in giallo per un'entrata in ritardo su Ricci. Gara godibile e squadre che si affrontano a viso aperto senza particolari speculazioni sul piano tattico. Palermo che si difende con ordine e qualche affanno, ma riparte con linearità ed incisività, distendendosi in modo armonioso ed organico quando attacca la porta avversaria. Valente si produce in slalom e costringe Maita al fallo: cartellino giallo per il centrocampista del Bari. Incertezza di Nedelcearu al minuto trentacinque: Cheddira gli prende il tempo su un lancio lungo e calcia secco: Pigliacelli rimedia in due tempi.

Il pressing alto del Palermo funziona e toglie tempo e spazio alla sorgente della manovra barese: break letale in mezzo al campo e strappo di Floriano sulla trequarti, assist per Valente che fredda Caprile con un chirurgico interno destro sul secondo palo. Il Var conferma la validità della rete: il numero trenta rosa è in posizione chiaramente regolare. Il Bari reagisce con furore: Cheddira alza di un filo il lob con Pigliacelli battuto, Marconi non irreprensibile nella circostanza. Chance clamorosa per il raddoppio nel recupero: Floriano taglia splendidamente il campo per l'attacco alla profondità di Brunori, il bomber rosa non serve Valente e Pucino salva in scivolata sul suo destro. Primo tempo che termina con il Palermo in vantaggio.