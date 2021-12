Bari, Mignani: “Grande partita, abbiamo sofferto poco. Chiudiamo l’anno bene”

Le parole del tecnico del Bari al termine del match terminato 0-0 contro il Palermo

Palermo e Bari chiudono il big match sul punteggio di 0-0. Partita combattuta, che i pugliesi hanno disputato per più di un tempo in 10 uomini per via dell'espulsione di Emanuele Terranova. La capolista ha però ancora oggi dato una dimostrazione di forza, soffrendo poco e avendo addirittura alcune occasioni per portare a casa la partita.