Bari, Frattali: “Rammaricati per risultato, abbiamo dominato. Espulsione non c’era”

Le parole dell'estremo difensore del Bari, Pierluigi Frattali, a margine del pareggio maturato contro il Palermo

"C'è un pò di rammarico perché nel primo tempo avevamo la partita in pugno, stavamo dominando e poi c'è stata l'espulsione che secondo me non c'era. Siamo una squadra forte che non molla mai, sono orgoglioso di tutti".