Bari, Caprile: “Stage con l’Italia? Colpito da Brunori, ti fa gol alla prima chance”

"Non mi sento il miglior portiere della B. Per me il migliore è Turati, che è primo in classifica con merito ed è davvero forte . L'altro gran portiere è Poluzzi del Südtirol. Perché la scelta del Bari in estate? Hanno creduto in me, sono stato fortunato in questo. Oggi rispetto a inizio stagione mi sento ancora più consapevole dei miei mezzi. Credo di aver dimostrato in primis a me stesso e poi anche agli altri che posso stare in questa categoria. Il Bari e il ds Polito hanno creduto in me, sono stato fortunato in questo. Oggi rispetto a inizio stagione mi sento ancora più consapevole dei miei mezzi. Credo di aver dimostrato in primis a me stesso e poi anche agli altri che posso stare in questa categoria. Mancano pochi punti alla salvezza, era l’obiettivo iniziale, poi tutto quello che verrà in più sarà guadagnato. Sappiamo di giocare in una grande piazza che ci spinge e carica tanto. In allenamento con Cheddira giochiamo contro, così siamo entrambi spronati a fare del nostro meglio. Chi vince la sfida in allenamento? La vince il miglior marcatore della B, perché io non sono il miglior portiere della B. P Chi mi ha impressionato come avversario? Brunori, quando ho fatto lo stage con Mancini in Nazionale mi ha davvero colpito. Mi sembra uno di quegli attaccanti che ti fa gol alla prima occasione, come Coda del Genoa".