Baldini: “Vincere ad Avellino non era semplice, bravi tutti. Il Barbera si riempirà”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, al termine del successo esterno dei rosanero per 2-1 contro l’Avellino

Successo importante per il Palermo di Silvio Baldini, che espugna il “Partenio-Lombardi” di Avellino. I rosanero si impongono per 2-1 sulla formazione irpina guidata dal tecnico, Carmine Gautieri, dopo essere andati inizialmente in svantaggio. Al termine della gara contro la compagine bianco verde, l’allenatore del Palermo, ha analizzato il successo esterno in terra campana.