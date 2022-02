Baldini: “Tutto su Fella e Silipo. A Foggia a viso aperto, Dall’Oglio top e Odjer…”

Per il Palermo di Silvio Baldini è già tempo di pensare al prossimo turno di campionato. Archviato il successo per 3-1 contro la Juve Stabia, il tecnico rosanero ha presentato in conferenza stampa la sfida del "Pino Zaccheria" contro il Foggia

Archiviato il successo interno per 3-1 con la Juve Stabia , per il Palermo di Silvio Baldini è già tempo di tuffarsi verso il prossimo turno di Lega Pro . Alla vigilia del match contro il Foggia guidato da Zdenek Zeman , in programma allo stadio "Pino Zaccheria" martedì 15 febbraio alle 18.00, il tecnico rosanero Baldini , ha presentato in sede di conferenza stampa la gara contro i "satanelli", valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C .

"Fella e Silipo sono due ragazzi straordinari che si allenano e si applicano senza lamentarsi mai. Non son contenti perché giocano meno rispetto agli altri. Sia Silipo contro il Campobasso che sabato Fella hanno dato il loro contributo. Giocando un pò più spesso e trovando il ritmo partita possono essere ancor più determinanti per il nostro cammino. Tutto dipende dalle vittorie, ogni volta che vinciamo è come se superassimo un esame. Se vinci in campi come in quello di Foggia acquisisci una consapevolezza che puoi fare qualcosa di importante e puoi anche entrare nella storia. Sapete bene che nella storia ci entra solo chi vince. Io sono venuto a Palermo e ho avuto questa opportunità, me la voglio giocare. Per me i miei giocatori sono i più bravi perché se non penso questo le mie chanche si riducono ad un lumicino. Alla mia età non devo trovare degli appigli per giustificarmi, io son questo sia se vinco sia se perdo ma se riesco a portare il Palermo in Serie B la gente avrà un bel ricordo di me. Domani è una partita che il Palermo deve giocarsi a viso aperto e con coraggio. Se i ragazzi avranno la giusta fiducia in loro stessi sono convinto che possono fare risultato pieno. Quando ci sono partite così ravvicinate bisogna vedere lo stato di salute dei giocatori. I giocatori che stanno bene non vedo motivo per cui dovrei fare turnover. Dall'Oglio? E' un giocatore che ci dà un valore aggiunto. Io ho visto un centrocampista completo che non c'entra niente con la Serie C. Ha fisicità, un bel tiro, è intelligente. Mi stupisce che giochi in Lega Pro. Odjer? Ha avuto questo trauma che grazie all'intervento dello staff medico è riuscito a bloccare l'emorragia. Ha giocato solo dieci minuti e ha buone possibilità di essere tra gli undici".